Tärkein kumppanuus kipuilee

Kun rahat ovat tiukassa, myös niiden jakaminen tuottaa tuskaa. Tämä on tuttua ruoka-alalla, jossa viljelijä, teollisuus ja kauppa kisaavat kuluttajan eurosta. Kaupan valta ruokaketjussa on toistuvasti esillä. Alkutuottajan kannalta tärkeintä on silti yhteistyö tuotteiden ostajan eli jalostustavan yrityksen kanssa.

Viljelijän ja ruokafirman suhteessa tärkeintä on luottamus. Sen horjumisesta kertoivat MT:ssä kaksi tuottajaa, Sami Yli-Rahnasto ja Antti Ketola (MT 22.7.). He pitävät tuotantosopimuksia ostajien sanelemina. Aihe on koronan heiluttamilla ruokamarkkinoilla ajankohtainen. Vahvempana osapuolena suurin vastuu luottamuksesta on teollisuudella. Avoimuus tuottajille sopimus- ja hintaperusteista on tässä ratkaiseva.