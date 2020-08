Laadusta kannattaa maksaa

Saksalaisketju Lidl aloitti viime viikolla näyttävän hintojen alennuskampanjan. Lidl yrittää nyt samaa, mitä S-ryhmä teki viisi vuotta sitten halpuutuskampanjallaan. Kilpailu ruokakaupassa on hyvä asia. Viime vuosien markkinaosuuskilvan voittaja on kuitenkin ollut K-ryhmä, joka on hinnan sijaan kilpaillut laadulla.

Korona-aika on osoittanut äärimmilleen tehostetun ruokaketjun ongelmat monissa maissa. Halpa ruoka käy usein kalliiksi ihmisten ja eläinten terveydelle. Kestävästi tuotettu suomalainen ruoka on myös tässä suhteessa hintansa arvoista.