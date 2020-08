Marinin suosio kantaa demareita

Pääministeripuolue SDP:n kannatus jatkaa nousuaan. Ylen torstaina julkistama kysely mittasi demareille jo 23,4 prosentin kannatuksen. Suuret oppositiopuolueet perussuomalaiset (18,9) ja kokoomus (17,3) jäävät selvästi taakse. Keskustan (10,5) vajoaminen keskisuurten kastissa jatkuu. Vihreät (11,6) kiilaa taas vaihteeksi keskustan ohi neljänneksi.

Suomi on nauttinut kesästä onnistuttuaan torjumaan koronan ensimmäisen aallon. Tästä hallitus on saanut kiitosta osakseen. Kriisin johtamisessa keskiössä on ollut pääministeri Sanna Marin. SDP:n puheenjohtajaksi pian nousevan Marinin suosio kantaa nyt koko SDP:tä. Suosion kestävyys mitataan viimeistään sitten, kun politiikan hajuttomaksi muuttanut korona-aika joskus on ohi.