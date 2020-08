Jahtikauden alku kuuluu ja näkyy

Syksyn riistasadonkorjuu alkaa tänään maanantaina sepelkyyhkyn metsästyksellä. Kyyhkyjahti on lisännyt viime vuosina suosiotaan ja lintukanta on nyt vahva. Jahdin alku kuuluu haulikon laukauksina peltoaukeilla ja niiden reunamilla. Maisemaan tulevat myös metsästäjät koirineen.

Metsästys on hieno harrastus, jota lajin parissa viihtyvien kannattaa vaalia. Tässä tärkeintä on avoin ja rehti suhde sekä muihin jahtimailla liikkuviin että maanomistajiin. Kyyhkyjahdissa vastuullinen metsästäjä keskittyy jo parveutuneisiin lintuihin, varjelee peltojen viljelyksiä eikä jätä maastoon roskia muistoksi vierailustaan. Turvallisuuden vaaliminen on metsästyksessä aina sijalla yksi.