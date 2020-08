Halpuuttamisessa toinen aalto liikaa

Eri puolilla maailmaa on vahvoja viitteitä koronapandemian toisesta aallosta. Meillä Suomessakin hallitus on ryhtynyt melko järeisiin toimiin, joilla pyritään estämään kevään tapahtumien toistuminen.

Riskialueilta tulevien matkustajien testaamista tehostetaan ja karanteeniohjeita tiukennetaan. Hyvä niin, koska mahdollinen toinen aalto on ensimmäiseen verrattuna isompi uhka sekä inhimillisesti että taloudellisesti.

Toivottavaa on, että maanantaina esitellyt toimet purevat eikä toinen aalto saa enempää voimaa. Tässä onnistuminen edellyttää meiltä jokaiselta henkilökohtaista vastuuta itsestä ja kanssaihmisistä. Vastuuta ei voi ulkoistaa. Tähän saakka vastuuta on kannettu hienosti, ja Suomi on selvinnyt pandemiasta monia muita maita paremmin. Otteen kirpoamiseen ei ole vieläkään varaa.

Koronaika on vaikuttanut negatiivisesti lähes kaikkeen. Valtiovalta on pyrkinyt lieventämään esimerkiksi elinkeinoelämän talousongelmia massiivisella tuella. Jos koronan toinen aalto tästä pahenee, samanlaisiin tukiin ei enää ole varaa.

Harvat alat ovat menestyneet kevään ja kesän aikana hyvin. Yksi tällainen harvinainen toimiala on ruokakauppa. S-ryhmän pääjohtajan Taavi Heikkilän mukaan ryhmän marketkauppa teki vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ennätystuloksen. Tulosparannus oli 40 miljoonaa euroa. Ennätyksellistä tulosta alkuvuoden aikana teki myös K-ryhmä päivittäistavarakaupassa. (MT 10.8.)

Ennätyksistä huolimatta kaupan edustajien mukaan kilpailu ruokakaupassa on kovaa.

S-ryhmä luopui viime vuoden lopulla viisi vuotta kestäneestä ja ruuan tuottajia suututtaneesta halpuutuskampanjastaan. Heikkilän mukaan hintakilpailukykyä haetaan edelleen, mutta markkinoinnin fokus vaihtuu myymälöiden tarjontaan ja valikoimiin (MT 4.11.2019).

Näyttää siltä, että ruuan halpuutuskampanjassa on alkamassa toinen aalto. Saksalainen kauppaketju Lidl aloitti pari viikkoa sitten oman kampanjansa. Samoin kuten S-ryhmä runsas viisi vuotta sitten vakuutti, Lidlin mukaan myyntihintojen alentaminen ei vaikuta tuottajalle maksettavaan hintaan, vaan alennus on pois kaupan omasta katteesta. (MT 29.7.)

Lidlin kaupallisen johtajan Mikko Forsströmin mukaan hintojen laskeminen tulee heille todella kalliiksi. Hän arvioi, että hintojen alentaminen otetaan koronakevään jälkeen vastaan hyvin suomalaisten keskuudessa.

Tietenkin on hyvä, että ruokakaupassa on kilpailua. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että ruokaketjussa kilpailun kustannukset eivät ole jakaantuneet tasaisesti. Vastakkaisista väitteistä huolimatta kustannukset ovat valuneet ketjussa alaspäin ja päätyneet suurelta osin alkutuottajien piikkiin.

Tuottajahintojen nousun sijaan tuottajille on esitetty lisää vaatimuksia. Ruokaketjussa ei pädekään sanonta: Se maksaa, joka tilaa. Vaikka Suomessa ruuan tuottamisessa vaatimukset ovat kovemmat kuin monissa muissa EU-maissa, tuottajahinnat ovat vastaavasti alhaisemmat.

Halupuuttaminsen toisen aallon seuraukset voivat olla suomalaisille ruuan tuottajille ja elintarviketeollisuudelle tuhoisat. Edellisen halpuutuskampanjan seurauksena taloudellinen tilanne näillä aloilla on jo niin huono, ettei uusi aalto pelkästään keikuta venettä vaan kaataa sen.

Huoltovarmuus ja siihen oleellisesti kuuluva ruokaturva nousivat kevään aikana arvoonsa. Vaikka Suomessa puheet ruokaturvasta ovat kesän aikana vaimenneet, tilanne ei ole muuttunut. Ruokaturva edellyttää aina kannattavaa kotimaista tuotantoa. Siinä ei ole tinkimisen varaa. Ruokaturvan säilyminen edellyttää kaikilta vastuullisuutta.

