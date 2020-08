Kiurun soolot rasittavat jo

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) julkinen esiintyminen on koronakriisin aikana herättänyt hämmennystä. Ministerin polveilevat ja uuvuttavat yksinpuhelut sisältävät usein omaperäisiä tulkintoja siitä, mitä hallitus on tekemässä. Kiurun puheiden tulkiksi on useimmiten päätynyt puoluetoveri-pääministeri Sanna Marin.

Keskiviikkona Kiuru yllätti ilmoittamalla, että riskimaista Suomeen saapuvat määrätään pakkokaranteeniin. Hallituksessa asiasta ei ollut keskusteltu. Pääministeri Marin korosti torjuntatoimien tarvetta, mutta kertoi päätösten tulevan tartuntatautilain mukaisesti nyt viranomaisilta. Syitä Kiurun sooloilulle voi vain arvailla. Ne alkavat kuitenkin käydä jo rasitteeksi vakavan kriisin hoitamisessa.