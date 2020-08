Luvassa varovaista arkea

Kesän hengähdystauon jälkeen koronaepidemia alkaa taas tiukemmin määrittää suomalaisten arkea. Toista aaltoa torjutaan "testaa, jäljitä, eristä ja hoida" -mallilla. Tartuntaketjuja pyritään rajaamaan kasvomaskisuosituksilla, etätyön jatkamisella sekä ulkomailta tulevien karanteeneilla. Puhtaat kädet ja turvavälit ovat yhä reseptin tärkein osa.

Suomessa tavoite on varjella ihmisten terveyttä pysäyttämättä taloutta kevään tapaan. Osa tätä on tartuntatilanteen mukaan alueittain eroavat suositukset. Maalla maskeja ei juuri tarvita, eikä kaikissa maakunnissakaan. Kansalaisen vastuulle jää järjen käyttö ja varovaisuuden noudattaminen. Jos niistä pidetään kiinni, lähes normaali arki on mahdollinen.