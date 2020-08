Korona toi tervettä tekemistä

Suomalaiset ovat maaliskuun puolivälin jälkeen viettäneet paljon aikaa kotonaan – samoin kesämökeillä tai matkaillen kotimaassa. Osalla työpäivätkin ovat kuluneet kotona. Aikaa ei ole mennyt myöskään työmatkoihin, kyläilyyn, totuttuihin harrastuksiin tai huvielämään, ulkomaan matkoista puhumattakaan.

Kun koronaepidemian torjunta on vaatinut karsimaan menoja, on keksitty muuta. Moni on löytänyt itsestään nikkarin tai puutarhurin. Rauta- ja puutarhakauppa ovatkin koronakesänä kasvaneet huimasti (MT 17.8.). Kodin ja sen ympäristön kohentaminen on palkitsevaa ja mielekästä. Se auttaa tekijäänsä myös jaksamaan poikkeuksellisena aikana.