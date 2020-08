Valko-Venäjä on yhteinen ongelma

Protestit ja mielenosoitukset ovat jatkuneet Valko-Venäjällä vajaa pari viikkoa sitten pidettyjen presidentinvaalien jälkeen. Yli neljännesvuosisadan Valko-Venäjän presidenttinä ollut Aljaksandr Lukašenka voitti virallisten tulosten mukaan vaalit yli 80 prosentin kannatuksella.

Vaaleja pidetään yleisesti vilpillisinä. Niitä ei toteutettu kansainvälisten periaatteiden mukaisesti eikä esimerkiksi Etyjin vaalitarkkailijoita ollut kutsuttu seuraamaan vaaleja. Tulosten selvittyä vaalien suosituin opposition ehdokas Svjatlana Tsihanouskaja lähti maanpakoon Liettuaan. Jo ennen vaaleja opposition ehdokkaita oli pidätetty.

Koska maan sisäiset asiat ovat sekaisin, pyrkii Lukašenka löytämään ulkopuolisia uhkia. Hän väitti viikonloppuna, että sotilasliitto Nato on siirtänyt joukkoja Valko-Venäjän läntiselle rajalle. Nato on kiistänyt väitteen. Valko-Venäjän armeija on ilmoittanut käynnistävänsä sotaharjoitukset Puolan ja Liettuan rajan läheisyydessä.

Turvallisuusviranomaiset ovat pyrkineet tukahduttamaan mielenosoituksia väkivaltaisesti. Tuhansia mielenosoittajia on pidätetty. Se on vain johtanut mielenosoitusten kiihtymiseen.

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin professori Vladimir Gelman ei halua ennakoida itsevaltiaan Lukašenkan kaatumista, mutta hänen mielestään Lukašenka on pulassa (Yle 17.8.).

Gelmanin mukaan syitä on ainakin kolme: Protestit ovat kasvaneet suuriksi, Venäjä ei välttämättä auta ja epävarmuus siitä, pysyvätkö turvallisuusviranomaiset ja armeija Lukašenkan tukena.

Gelman arvioi, että mielenosoitukset ja protestit saattavat kasvaa kerta kaikkiaan niin isoiksi, ettei hallinnolla riitä viranomaisia niiden tukahduttamiseen.

Venäjän väliintulo saattaisi ajaa maan Gelmanin mielestä syvään kriisiin, joka voisi pahimmillaan muistuttaa vuoden 1968 Tšekkoslovakian miehitystä. Hänestä näyttää kuitenkin todennäköiseltä, että Lukašenka saa selvitä omillaan, vaikka Lukašenka kertoi jo lauantaina saaneensa avuntarjouksen Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta.

Lisäksi Gelman muistuttaa, että monet diktaattorit ovat kaatuneet lopulta siihen, että armeija on syössyt heidät vallasta.

EU on jo aiemmin tuominnut vaalivilpin ja väkivallan mielenosoittajia kohtaan. EU-johtajat pitävät hätäkokouksen tänään keskiviikkona käsitelläkseen toimia, joilla vastata vaalivilppiepäilyihin ja mielenosoittajien kohteluun. Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan tällaisia toimia voisivat olla esimerkiksi matkustussanktiot ja tilien jäädytykset väkivaltaan kytkeytyville henkilöille.

Pakotteet ja niiden seuraukset eivät kuitenkaan ole yksiselitteinen asia. Kansainväliseen politiikkaan erikoistuneen ajatuspaja Chatham Housen tutkija Keir Giles varoittaa Euroopan unionia siitä, että Valko-Venäjän ja Lukašenkan eristäminen esimerkiksi pakotteilla johtaisi maan ajautumiseen lähemmäksi Venäjää (MTV3 15.8.).

Valko-Venäjän sisäiset ongelmat ovat nyt kaikkien ongelmia. Väkivalta on saatava loppumaan. Valtio sijaitsee maantieteellisesti ja myös poliittisesti keskellä Eurooppaa. Vaikka Valko-Venäjällä ja Venäjällä on läheiset suhteet, Lukašenka on tasapainoillut poliittisesti Venäjän ja lännen välissä. Tämä ei ole aina ollut Venäjän mieleen.

Koko kansainvälisen yhteisön kannalta on hyvä, että Valko-Venäjä saa rauhoitettua sisäisen tilanteensa rauhanomaisesti ja mahdollisimman pian. Näyttää siltä, ettei se ole mahdollista ilman uusia vapaita presidentinvaaleja. Mitä pikemmin ne järjestetään, sen parempi.

Kansainvälisen yhteisön tulee pyrkiä ratkaisuun yhdessä Valko-Venäjän kanssa ennen kaikkea diplomaattisin keinoin.

Väkivalta on saatava loppumaan.