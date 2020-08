Marinin nousukiito kohta koetuksella

SDP:n puheenjohtajaksi valittiin eilen odotetusti pääministeri Sanna Marin. Tampereella tänään päättyvässä puoluekokouksessa Marinilla ei ollut vastaehdokasta.

Marinin puheenjohtajuus alkaa poikkeuksellisen hyvässä tilanteessa: Henkilökohtainen suosio ja puolueen kannatus ovat korkealla. Yksimielinen valinta takaa Marinille kiistattoman johtajuuden SDP:ssä. Edellisen kerran puolueessa on näin ollut Paavo Lipposen aikana.

Marinin valinta puheenjohtajaksi saattaa kuroa umpeen SDP:ssä vuosia olleet linjaerot. Vahvalle ja suositulle poliitikolle löytyy kuitenkin aina arvostelijoita omastakin puolueesta. Vahva asema tuo myös ison vastuun ja vastustajia.

Keskustakonkari, ministeri Seppo Kääriäinen muistutti puolueen puheenjohtajan yhdestä vaikeimmasta tehtävästä: "Jokaisessa puolueessa on erilaisia virtauksia, joiden yhteensovittaminen on puheenjohtajan vaikeimpia tehtäviä. Oma hovi on vaarallisen petollinen." (MT 17.8.)

Marinin valinta uudeksi puheenjohtajaksi päätettiin periaatteessa jo viime joulukuussa, jolloin hänet valittiin pääministeriksi paikalta eroamaan joutuneen puoleen puheenjohtajan Antti Rinteen tilalle. Marinista tuli maailman nuorin tehtävää hoitava pääministeri.

Vaikka Marin tuurasi Rinnettä tämän sairausloman aikana viime eduskuntavaalien alla, ei hänen valintansa pääministeriksi ollut lainkaan selvä asia. Marin voitti joulukuussa puoluevaltuuston äänestyksessä SDP:n eduskuntaryhmän johtajan, ammattiyhdistystaustaisen Antti Lindtmanin niukasti äänin 32–29.

Äänestystulos kertoi siitä, että SDP on ollut vuoden 2014 Seinäjoen puoluekokouksen jälkeen pahasti hajalla.

Seinäjoella Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Rinne kaatoi silloisen SDP:n puheenjohtajan, valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen niukasti 14 äänellä. Urpilaisen kannattajille tulos oli järkytys. Tuloksesta syytettiin ammattiliittojen kampanjointia Rinteen puolesta. Haavat eivät ole vieläkään täysin arpeutuneet.

Vuonna 2015 eduskuntaan nousseen Marinin poliittinen ura on edennyt nopeasti. Poliittiset kannuksensa hän on hankkinut muun muassa SDP:n nuorisojärjestössä ja Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. SDP:n toiseksi varapuheenjohtajaksi Marin nousi vuonna 2014 ja ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi kaksi vuotta myöhemmin.

Marinin hallituksen kausi on ollut paria ensimmäistä kuukautta lukuun ottamatta lähes kokonaan koronakriisin hoitamista. Koronakriisi peitti alleen hallituksen – ja Marinin – poliittisen linjan sekä hallituspuolueiden väliset jännitteet. Kesän aikana jännitteet ovat nousseet pintaan ja myös oppositiopuolueet ovat terhakoitumassa.

Oman lisänsä hallituksen työskentelyyn tuo keskustan puheenjohtajavalinta. Nykyisen puheenjohtajan, kansanedustaja Katri Kulmunin suhtautuminen hallitusyhteistyöhön on muuttunut kriittisemmäksi valtiovarainministerin tehtävistä eroamisen jälkeen. Vahvimman haastajan, kulttuuri- ja urheiluministeriksi hiljattain palaneen Annika Saarikon suhtautuminen hallitusyhteistyöhön on myönteisempi.

SDP:n tuoreen puheenjohtajan, pääministeri Marinin johtajuustaidot joutuvat pian todelliseen testiin. Hallituspuolueet, erityisesti vihreät, ovat lämmittäneen budjettiriihtä ahkerasti.

Lämmön lähteenä on ollut erityisesti turve, vaikka polttoturpeen käyttö on vähentynyt hallitusohjelmassa sovittua nopeammin. Myös työllisyys- ja talousasioissa riittää yhteensovittamista.

Siihen, millaista politiikkaa SDP tulee Marin johdolla hallituksessa ajamaan, saadaan selvyyttä Marin tänään pitämästä linjapuheesta. Sitä kuunnellaan ja tulkitaan muissakin puolueissa erittäin tarkasti.

Lähikuukaudet näyttävät, onnistuuko Marin yhdistämään hallituksensa ja puolueensa.

