Vilkku auttaa virusjahdissa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkisti maanantaina älypuhelinsovelluksen, jonka avulla käyttäjä saa tietoa mahdollisesta altistumisestaan koronavirukselle. Samoin käyttäjä voi kertoa sovelluksella nimettömästi omasta tartunnastaan, jolloin muut käyttäjät saavat nopeasti tiedon, mikäli ovat olleet tartunnan saaneen läheisyydessä.

THL toivoi Koronavilkku-sovellukselle miljoonaa käyttäjää ensimmäisen kuukauden aikana. Tavoite täyttyi vuorokaudessa. Jos Koronavilkku osoittautuu toimivaksi, se on todennäköisesti merkittävä apu tartuntaketjujen katkaisussa. Apu on tarpeen. Tartuntojen määrä on kasvussa, eikä virus katso aikaa tai paikkaa. Tällä viikolla se on yllättänyt Kuhmon ja Jyväskylän.