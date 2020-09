Lyijyhaulikielto tyrmäys Suomelle

EU:n Reach-komitea hyväksyi viime torstaina komission esityksen lyijyhaulien käytön ja kantamisen kieltämiseksi kosteikoilla ja sadan metrin säteellä niistä. Suomi vastusti esitystä mutta jäi lopputuloksessa jyrätyksi. EU-tulkinta "kosteikoista" käytännössä estää lyijyhaulien käytön Suomessa kokonaan 2–3 vuoden kuluttua.

Lyijy on eläimen tai ihmisen elimistössä myrkky, jota sietääkin torjua. Jokin raja menee siinäkin, mikä torjunnassa on järkevää. Lyijyn totaalikielto esimerkiksi jänis- tai kanalintujahdissa on täysin tarpeeton. Kiellon seurauksena osa metsästäjistä luopuu harrastukseltaan. Moni kokee lyijykiellon EU:n simputuksena, jota se monelta osin onkin.