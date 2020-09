Sanomalehti on paras

Sanomalehden ylivoima luotettavimpana tiedonvälittäjänä on kasvanut, selviää asiaa mittaavan IRO Researchin tutkimuksesta. Erityisesti luottamus lehtiin on noussut nuorten, 18–24-vuotiaiden aikuisten joukossa, jossa 88 prosenttia pitää painettua ja digitaalista sanomalehteä luotettavana. Kaikista aikuisista kolme neljästä on tätä mieltä. Muut mediat jäävät kauas taa.

Luotettavan tiedon merkitys korostuu nyt monesta syystä. Julkisessa keskustelussa kieli on koventunut. Aika ruokkii ristiriitoja, jotka saavat lisävoimaa sosiaalisesta mediasta ja "mediana" esiintyvistä verkkosivustoista. Tiedon sekamelskan järjestäjänä sanomalehdet saavat suomalaisilta parhaan luottamuksen. Se pitää ansaita joka päivä.