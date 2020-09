Ailaa ei olisi tähän kaivattu

Aila-myrsky jyristeli voimalla yli Suomen eilen torstaina. Se katkoi sähköjä ja teki tuhojaan metsille, pelloille ja rakennuksille. Vahinkojen kartoitus on vasta edessä, mutta jo ensimmäisten uutiskuvien perusteella jälki on paikoittain pahaa. Puuskissa Aila ylsi hirmumyrskyn tuulennopeuksiin – yli 33 metriin sekunnissa, mikä on Suomessa harvinaista.

Kostea syksy ja epätasaiset kasvustot ovat hidastaneet maatilojen sadonkorjuuta. Torstain sateet antoivat monin paikoin lisää vettä kymmeniä millimetrejä. Jos itse sato ei tuulessa ja sateessa tuhoutunut, sen korjuuolot menivät entistä kurjemmiksi. Myrskyn jäljet teettävät nyt raskasta työtä pelloilla ja metsissä. Ailaa ei olisi hankalaan syksyyn kaivattu.