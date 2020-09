Koulukiusaaminen on aina väkivaltaa

Koulukiusaamista on yritetty saada kuriin muun muassa KiVa Koulu -kampanjalla. Kouluissa on kiusaamiselle nollatoleranssi, mutta todellisuudessa näin ei ole.

Tilastojen mukaan kiusaaminen on vähentynyt, mutta jokainen tapaus on liikaa. Laki takaa oppilaille oikeuden turvalliseen oppimisympäristöön. Käytännössä tämä ei toteudu. Koulun pitää olla kaikille oppilaille turvallinen paikka aivan samalla tavalla kuin jokaisen meidän työpaikan. Koulu on lasten työpaikka ja työpaikalla kiusaamisen tai väkivallan kohteeksi joutuminen jättää usein ikuiset jäljet.

Fyysisen kiusaamisen lisäksi yhä merkittävämpi ongelma on sosiaalisen median kautta tapahtuva henkinen kiusaaminen. Sosiaalisen median kautta tehtävä väkivalta jättää jopa fyysistä kiusaamista syvemmät haavat.

Koulukiusaamisesta puhuminen on ongelman vähättelyä. Kyse on usein fyysisestä tai henkisestä väkivallasta. Usein kyse on molemmista yhtä aikaa.

Vantaalla Kytöpuiston koululla tapahtui viime viikolla vakava kouluväkivallan teko, jossa kuudesluokkalainen poika joutui välitunnilla pahoinpidellyksi. Rikoksesta on epäiltynä neljä alle 15-vuotista koulun oppilasta. Tapaus nosti ongelman jälleen julkiseen keskusteluun.

Kyseistä pahoinpitelystä on kuvattu myös video, joka on kiertänyt sosiaalisessa mediassa. Ylen haastattelussa presidentti Tarja Halonen totesi, että paikan päällä tapahtuva väkivalta ja sosiaalinen media näyttävät kyllä todella pelottavalta yhdistelmältä (Yle 23.9.).

Kun jotakin näin dramaattista tapahtuu, tapana on etsiä syyllisiä ja vastuullisia. Opetusministeri Li Anderssonin mielestä opetuksen järjestäjillä ja koulun aikuisilla on lakisääteinen velvollisuus turvata oppilaille turvallinen kouluympäristö. Anderssonin mielestä jokainen koulukiusaustapaus tarkoittaa, että yhteiskunta on epäonnistunut lasten oikeuksien turvaamisessa.

Näin se on lakien mukaan, mutta vastuu on meillä kaikilla.

Presidentti Halonen muistuttaa, että koulukiusaamisen yhteydessä vastuullisia etsitään yleensä niin kiusaajista, vanhemmista kuin koulustakin. Presidentti Halosen mielestä vastuu on meidän kaikkien yhteinen vastuu.

Vantaan tapauksen tutkintaa johtava rikoskomisario Simo Kauppinen muistuttaa, että vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsistaan, vaikka koulupäivänä välituntivalvonnan vastuu on koululla (Yle 23.9.).

Anderssonin mukaan kaikki eduskuntapuolueet aikovat kokoontua yhdessä luomaan ohjelmaa kiusaamisen ehkäisemiseksi.

Kauppisen mukaan poliisi puuttuu Itä-Uudellamaalla viikoittain kouluissa tapahtuvaan häiriökäyttäytymiseen tai riitatilanteisiin. Vakavat väkivallanteot ovat Kauppisen mielestä kuitenkin harvinaisia.

Koska alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vanhempien ja koulun vastuu korostuvat väkivallantekojen seurauksista päätettäessä. Ovatko tällaisessa tilanteessa vastuut ja valta tehdä päätöksiä erityisesti koulun ja opettajien osalta tasapainossa? Onko koulun henkilökunnalla käytännössä riittävät mahdollisuudet puuttua kiusaamiseen riittävän vahvasti?

Opettajien ammattijärjestön mukaan ei ole.

Kuten kaikessa käyttäytymisessä myös koulukiusaamisessa ja -väkivallassa esimerkillä on iso vaikutus. Lapset oppivat käyttäytymisen mallit aikuisilta. Millaista esimerkkiä me aikuiset lapsille näytämme? Tiedämmekö millaisen mallin lapset saavat muun muassa sosiaalisesta mediasta? Myös aikuisten käyttäytymisessä sosiaalisessa mediassa on paljon parannettavaa.

Erilaiset projektit kouluväkivallan kitkemiseksi ovat tärkeitä, mutta tarvitaan myös käytännön tekoja. Ennen kaikkea on tehtävä selväksi, että kouluväkivalta on rikos.

