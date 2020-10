Menestystarina vailla vertaa

Lasten, nuorten, äitien ja koko perheen hyvinvointia edistämään perustettu Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto täytti eilen sunnuntaina sata vuotta. MLL on ollut kehittämässä muun muassa kouluruokailuja, päiväkoteja ja kouluttanut terveyssisaria. Kenraali Mannerheim ja hänen sisarensa ylihoitaja Sophie Mannerheim perustivat yhdessä lastenlääkäri Arvo Ylpön kanssa myös Suomen ensimmäisen neuvolan vuonna 1922.

MLL:n tarina on vailla vertaa, ja toiminta jatkuu edelleen. Vuosikymmenten varrella painopiste on muuttunut lasten ja nuorten fyysisestä hyvinvoinnista huolehtimisesta henkiseen hyvinvointiin. Meillä on lukuisia syitä olla kiitollisia MLL:n jo tähän saakka tekemästä työstä, joka kelpaa esimerkiksi muullekin maailmalle.