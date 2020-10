Konekillerissä terveys edellä

Syksyn ainoat maatalouden konemessut avautuvat torstaina Jyväskylässä. Lauantaihin saakka kestävää Konekilleriä on valmisteltu korona-ajan poikkeusoloissa, tiukasti viruksen sanelemilla ehdoilla. Kävijämäärä on rajattu ruuhkien estämiseksi, ja tapahtumassa on vahva maskinkäyttösuositus niin messuvieraille kuin näytteilleasettajillekin.

Konekilleri on tärkeä tapahtuma etenkin pienille ja keskisuurille konevalmistajille. Tärkeä kohtaamispaikka se on myös investointejaan suunnitteleville viljelijöille. On hienoa, että näyttely pystytään koronaoloissakin järjestämään. Jokaisen Konekilleriin menijän on silti muistettava asettaa oma ja muiden terveys kaiken muun edelle. Ikäviä uutisia ei messuilta kaivata.