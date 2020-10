SDP hallitsee vihervasemmistoa

Sosialidemokraattien kannatus pysyy koronan kouraisemassa Suomessa vahvana (Yle 8.10). Paljolti puolue saa kiittää tästä pääministeri Sanna Marinia (sd.), joka on onnistunut viestinnässään edelleen hyvin. Vaikka Marinia on arvosteltu suuryritysten syyllistämisestä, kansa pitää kuulemastaan. Kun yritykset itse olivat keväällä hakemassa valtiolta tukea, monen mielestä niiltä voidaan myös vaatia vastuuta.

Samalla Marin vie ilmatilaa muulta vihervasemmistolta. Turvesotaansa jämähtäneiden vihreiden kannatus on jatkanut laskuaan. Myös vasemmistoliiton kannatus on hiipunut. Marin esikuntineen osaa nyt jotain sellaista, mihin muut puolueet eivät pysty. Kun puheenjohtaja on puoluettaan suositumpi, sosialidemokratiasta on tullut trendikkäämpää kuin toverit itsekään odottivat.