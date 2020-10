Keskustan kerrottava, mikä on puolueen rooli

Keskustan kannatusongelmien perussyyn etsintä jatkuu vilkkaana. Perinteisen kansanliikkeen kohtalo kiinnostaa mielenkiintoisella tavalla jopa sen kilpakumppaneita ja erityisesti politiikan aktiivisia seuraajia.

Erityisesti puolueen aluepoliittinen perintö nousee esiin, kun korona on saanut suomalaiset taas pohtimaan väljemmän maaseutumaisen asumisen etuja. Vihervasemmiston silmin katsottuna keskustasta toivotaan myös vastavoimaa perussuomalaisten rynnistykselle seuraavissa kuntavaaleissa.

Myös puolueen veteraaniosasto on herännyt. Entinen puoluesihteeri Pekka Perttula on useaan otteeseen debatoinut näkyvästi keskustan kateissa olevasta linjasta. Tuoreimmassa Kanava-lehdessä hän on saanut rinnalleen kaksi tunnettua savolaista ajattelijaa.

Nyt myös entinen kansanedustaja, puoluesihteeri ja ministeri Seppo Kääriäinen ohjaa yhdessä keskustavaikuttaja Ossi Martikaisen kanssa uutta puoluejohtoa oikealle tielle.

Miesten pääviesti on toiveikas. Keskustalla olisi heidän mielestään mahdollisuus palata suurten joukkoon, jos puolue pystyisi nousemaan yhteistyökykyiseksi suunnan näyttäjäksi, kun koronan jälkeistä yhteiskuntaa rakennetaan uudelleen.

Vauhtia kolmikko hakee vuosituhannen taitteesta. He painottavat järjestötyöstä huolehtimista ja puolueen piirissä tehtävää pitkäjänteistä suunnittelua, jolla keskustan identiteettiä pitäisi kirkastaa.

Iskusanoja ovat alueellisuus, paikallisuus, kotimaisuus ja omavaraisuus, joiden tilausta korona-aika on selvästi muutenkin vahvistanut.

Konkarien viestissä kajahtaa myös tuki puolueen edelliselle puheenjohtajalle Katri Kulmunile. He muistuttavat, että keskustan luisu on lähtenyt liikkeelle jo ennen Kulmunin aikaa, jolloin nykyinen puoluejohtaja Annika Saarikko oli puolueessa keskeisissä asemissa.

Toki keskustan luisun aikana myös Kääriäinen itse oli keskustan arvovaltainen kansanedustaja, vakka ei aiemman pääministerin Juha Sipilän lähipiiriin kuulunutkaan.

Tässä lienee myös artikkelin toinen viesti. Sipilän oikeistolaiseksi koettu politiikka ei ollut aikanaan Kääriäisen mieleen. Iisalmelainen kansanedustaja tähysi punamullan suuntaan jo huomattavasti ennen muita.

Saarikko varmasti jaksaa veteraanien viestin kuunnella, mutta hänen on luotava oma linjansa. Itse asiassa uuden puoluejohdon näkemys ei kolmikon näkemyksistä edes olennaisesti eroa.

Populismin nousu Euroopassa ja perussuomalaisten nousu uudeksi suomalaiseksi voimatekijäksi yllätti monet. Muutoksen rajuus yllätti myös ne politiikan suunnittelijat, joihin keskustan veteraanit kirjoituksessaan muuten uskovat.

Suomessa, kuten monissa muussakin Euroopan unionin maassa, tämä kiteytyy kysymykseen maahanmuutosta, sen ongelmista ja hyödyistä sekä suhtautumisesta rasismiin.

Toinen megatrendi, jota puolueet eivät pystyneet ennakoimaan ajoissa, oli ilmastonmuutoksen nopeus ja sen vaatimien poliittisten päätösten ennakointi.

Keskustalle ja muille perinteisille vastuunkantajapuolueille puolueille nämä megatrendit ovat edelleen vaikeita. Samalla viestiä olisi pystyttävä kirkastamaan. Merkittävästä olisi tehtävä kiinnostavaa.

SDP on asettunut nyt kapitalismin kriitikoksi. Perussuomalaiset jatkaa maahanmuuttoteemalla aina kun mahdollista. Vihreät puolestaan asemoi itsensä yhä tiukemmin ympäristöpuolueeksi.

Tässä tilanteessa keskustan on nyt yksiselitteisesti ja kiinnostavasti kerrottava, mikä on sen uusi rooli.

Väljä, tyylikäs, ekologinen ja mukava asuminen lapsiperheille kaikkialla Suomessa voi olla ratkaisun avain. Etätyöbuumi ja sen vaatimat verkkoyhteydet on toinen. Myöskään maa- ja metsätalous ovat taas keskeisiä ja kiinnostavia ilmiöitä.

Keskustalla on, mistä valita.

