Puurakentaminen vihdoin vauhdissa

Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi etsitään kiivaasti keinoja eri puolilla maailmaa. Näin tehdään erityisesti Suomessa ja Euroopassa. Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii suunnan muutosta kaikilla elämänalueilla.

Tähän saakka julkisessa keskustelussa ovat nousseet esiin erityisesti maa- ja metsätalous. Niille on sysätty pahiksen rooli, vaikka ne ovat ainoita, jotka sitovat hiilidioksidia. Hiilen sitomisen lisäksi olisi keskustelua laajennettava nykyistä enemmän päästöjen vähentämiseen.

Yksi merkittävimmistä päästölähteistä on rakentaminen. Ympäristöministeriön mukaan rakennukset ja rakentaminen kuluttavat puolet maapallon luonnonvaroista ja aiheuttavat noin kolmanneksen maailman kasvihuonepäästöistä.

Noin vuosi sitten YK:n kestävän kehityksen kokouksessa ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) totesi, että rakentamisen päästöjä tulisi vähentää 40 prosenttia kymmenen seuraavan vuoden aikana. (Ympäristöministeriö 25.9.2019)

Suomessa tehokas keino päästöjen vähentämiseen on puurakentamisen lisääminen. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen tavoitteena on kahdessa vuodessa kaksinkertaistaa puun käyttö julkisessa rakentamisessa. (MT 23.10.)

Tähän pyritään muun muassa päivittämällä rakennusmääräyksiä. Ympäristöministeriön tavoite on, että rakennusten hiilijalanjälki on osa rakentamismääräyksiä vuoteen 2025 mennessä.

Viime vuonna puun osuus julkisessa rakentamisessa oli 15 prosenttia. Vuoteen 2025 mennessä puun osuudeksi tavoitellaan jo 45:tä prosenttia. Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelman päällikön Petri Heinon mielestä tavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Heino uskoo, että julkinen rakentaminen toimii veturina, ja kun osaamista kertyy, seuraa yksityinen sektori perässä.

Esimerkkejä uudesta puurakentamisesta löytyy eri puolilta maata, myös Helsingistä. Kruunuvuorenrantaan rakennetaan parhaillaan puista päiväkotia ja lisää on tulossa. Muun muassa Jätkäsaareen rakennetaan kokonainen kortteli puusta. Korttelissa sijaitsee myös Supercellin uusi, puusta rakennettu 8-kerroksinen toimistotalo.

Puurakentamisen kasvua ovat hidastaneet erilaiset kaava- ja rakennusmääräykset sekä se, että puurakentamista on pidetty kalliina. Rakennusmääräyksiä on päivitetty ja hintakin on kilpailukykyinen. Puurakentajat Rakennus Oy:n toimitusjohtajan Jyrki Huttusen mukaan Kruunuvuoren päiväkodin kilpailuttamisessa puu voitti muut vaihtoehdot myös kustannusvertailussa.

Puurakentamiseen on liittynyt paljon ennakkoluuloja. Puun on katsottu sopivan vain mataliin rakennuksiin. Tämäkään ei pidä paikkaansa. Joensuuhun valmistui viime vuonna 14-kerroksinen puukerrostalo, jossa on yhteensä 117 opiskelija-asuntoa. Rakennus on merkittävä hiilivarasto, koska siihen käytetyssä puussa on varastossa 700 auton vuoden aikana tuottama hiilidioksidipäästö.

Teollisen puurakentamisen lisäksi myös perinteinen hirsirakentaminen on viime vuosina lisääntynyt. Puun käyttöä puoltavat ympäristön lisäksi myös terveydelliset syyt.

Savonlinnalainen puuseppä Vesa Lahtinen rakentaa Saimaan rannalle oman metsän järeistä puista käsin veistettyä hirsitaloa. Lahtisen tavoitteena on talo, joka säilyy terveenä ja asuttavana mahdollisimman pitkään. (MT 21.10.)

Puu on erittäin monipuolinen uusiutuva materiaali, josta voi valmistaa lähes mitä tahansa. Suomessa on paljon puuhun liittyvää osaamista. Tälle osaamiselle on nyt maailmalaajuista tilausta. Kaiken perusta on, että osaamme itse arvostaa, hoitaa ja puolustaa metsiämme.

