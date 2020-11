Tuontiruuan hylkäys ei yllätä

Tullin torjunta-ainejäämävalvonnassa on lokakuun loppuun mennessä hylätty enemmän tuontielintarvike-eriä kuin viime vuonna yhteensä. Tullin mukaan ongelmallisimmat tuotteet tulevat kaukaa EU:n ulkopuolelta. (MT 13.11.)

Kiellettyjen torjunta-ainejäämien löytyminen ei ole yllätys. Monissa EU:n ulkopuolissa maissa on sallittua käyttää EU:ssa kiellettyjä torjunta-aineita. Valvonta EU:n rajoilla ei ole aukotonta, koska noin kolmannes hylätyistä tuote-eristä oli jo tullattu, koska ne tuotiin Suomeen toisen EU-maan kautta. Paras keino välttää ruuan torjunta-ainejäämiä on kotimainen ruoka. Se on tutkitusti EU:n puhtainta.