Kaikilta kysytään turnauskestävyyttä

Kesällä ja vielä alkusyksystä vaikutti siltä, että koronatilanne on rauhoittunut eikä pelättyä toista tartunta-aaltoa ehkä tulisikaan. Suomessa pandemiasta on selvitty – ainakin tähän saakka – verrattain hyvin. Kiitos siitä kuluu kaikille suomalaisille.

Hyvä tilanne sai suomalaiset ehkä luottamaan siihen, että pahin vaihe on ohi. Tilanne on kuitenkin viime viikkoina muuttunut nopeasti pahempaan suuntaan ja uusien tartuntojen määrä on päivä päivältä lisääntynyt. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 205 tartuntaa, mikä on 2 216 enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana. Viikossa tartuntojen määrä on kasvanut noin kolmanneksella.

Vaikka tilanne on pahin ja suurin osa uusista tartunnoista on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, tartuntaryppäitä löytyy ympäri maata, ja yli kymmenen hengen kokoontumisia suositellaan rajoitettavaksi. Viime viikolla koronatartunnoissa vähintään kiihtymisvaiheessa olevia alueita Suomessa oli jo kymmenen, kun vielä edellisellä viikolla kiihtymisvaiheessa oli seitsemän aluetta.

Nyt viranomaisvastuu tartuntojen estämisessä on kunnilla, kuntayhtymillä ja aluehallintovirastoilla (avi). Sosiaali- ja terveysministeriö kuitenkin antaa ohjeita, miten tulisi toimia koronan leviämisvaiheessa olevilla alueilla.

Keväällä käytettyä valmiuslakia ei tässä vaiheessa olla ottamassa käyttöön, vaikka hallituksen ohjeet ovatkin tiukemmat kuin keväällä. Tällä hetkellä katsotaan, että tartuntatautilaki antaa riittävät valtuudet.

Pääkaupunkiseudun kuntien koronakoordinaatioryhmä kertoi perjantaina erittäin tiukoista rajoituksista. Ryhmään kuuluvat kaupunkien edustajien lisäksi THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Rajoitukset noudattavat maan hallituksen ohjeita. Kaupungit ottavat nyt kaikki niiden käytössä olevat keinot käyttöön.

Pääkaupunkiseudulla muun muassa suljetaan kaupunkien julkiset tilat, kuten kirjastot, museot ja Korkeasaaren eläintarha. Toisen asteen koulutus siirtyy etäopetukseen. HUSin ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueilla kielletään myös yli 10 hengen yleisötilaisuudet.

Lisäksi kaikki sisäliikuntatilat ja kaikki yli 20-vuotiaiden ulkoharjoitusvuorot perutaan. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä. Rajoitukset astuvat voimaan tänään etäopetusta lukuun ottamatta, joka otetaan käyttöön 3.12. Rajoitukset ovat voimassa 20.12. saakka.

Rajoituksista ja suosituksista huolimatta päävastuu koronan torjumisessa on meillä jokaisella. Vahvoistakaan suosituksista ei ole mitään apua, ellei niitä oteta laajasti käyttöön. HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi muistutti perjantaina, että "tämä on se hetki, kun meidän kaikkien on tehtävä uhrauksia".

Vaikka korona on rajoittanut elämää maaliskuusta lähtien ja rajoituksiin on väsytty, meiltä jokaiselta kysytään nyt turnauskestävyyttä. Jos tartuntojen määrää ei saada alennettua, edessä ovat poikkeusolot ja valmiuslaki.

Edelleen on tärkeintä pestä kädet, käyttää käsidesiä, pitää etäisyyttä, käyttää maskia, välttää kokoontumisia ja tehdä mahdollisuuksien mukaan etätöitä. Ohjeiden vapaaehtoisella noudattamisella voidaan välttää pakkokeinojen käyttöönotto.

Vaikka tilanteesta on vaikea löytää mitään positiivista, niin ympäri maata on esimerkkejä, että ohjeiden noudattamisella on onnistuttu taltuttamaan koronatartuntojen leviäminen. Tässä on onnistuttu syksyn aikana muun muassa Kuhmossa ja Vaasassa.

Positiivista on myös, että koronarokotteiden kehitys on varsin pitkällä. Koko väestön rokotesuojaan on kuitenkin matkaa. Sitä ennen on tehtävä kaikki mahdollinen koronan leviämisen estämiseksi.

Päävastuu koronan torjumisessa on jokaisella meistä.