Täydellä höyryllä vapauteen

Yrityksissä, järjestöissä sekä hallinnon eri tasoilla pohditaan kuumeisesti, miten töitä koronan jälkeen tehdään. Kun tietotyö on nyt irronnut konttoreista, mitkä ovat syyt enää palata sinne? Näyttää ilmeiseltä, että työyhteisöt kokoontuvat aiempaa harvemmin – ja vain kun siihen on tarvetta. Työpaikka siirtyy jatkossa ihmisen mukana.

Esimerkiksi elinkeinoelämän edunvalvoja EK on suhtautunut etätöihin penseästi. Samoin puolueista EK:ta lähellä oleva kokoomus. Sen kanta on kuitenkin muuttumassa. Tässä lehdessä puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen haluaa työelämän siirtyvän "täyttä höyryä vapauden suuntaan". Vapaus vaatii toteutuakseen myös lainsäädäntötyötä. Tässä jokaisen puolueen on pian valittava linjansa.