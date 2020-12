Keski-Suomessa on pian parin vuoden ajan viritetty elvytystaitoja maaseutukylissä. Nopean avun Apurit -hankkeessa kylille on hankittu myös defibrillaattoreita eli sydäniskureita. Aiemmin vain ammattilaiskäytössä olleen laitteen voi nykyisin kyläyhdistyskin hankkia edullisesti. Jo hankkeen aikana kylien iskureilla on pelastettu ihmishenkiä. (MT 4.12.)

Syvällä maaseudulla ambulanssin ja ensihoidon saapuminen kestää kauemmin kuin kuntakeskuksissa. Kun sydän pysähtyy, odotusaikaa on vähän. Keski-Suomessa on parin tunnin koulutuksella saatu monille kylille valmius elvytykseen ja sydäniskurin käyttöön. Maalla huolehditaan monista turvallisuuteen liittyvistä järjestelyistä omatoimisesti. Kylien sopii olla myös sydämen asialla.