Virus muuttaa pyhienviettoa

Suomalaiset suunnittelevat parhaillaan viikon päästä alkavien vuodenvaihteen pyhien viettoa. Jouluun ja uuteenvuoteen liittyy monissa perheissä perinteitä, joiden jatkamista korona-aikana on syytä harkita tarkkaan. Etelän lämpöön ei nyt matkusteta. Vahvat suositukset vetoavat välttämään matkoja ja kokoontumisia myös kotimaassa.

Rokoteuutisista päätellen on ilmeistä, että korona kirpaisee joulun ja uudenvuoden viettoa vain tämän kerran. Riskiä viruksen leviämiseen on yhä syytä välttää huolellisesti. Tämä osataan jo myös matkustaessa ja ihmisiä tavattaessa. Silti korona on ikävä, jopa kohtalokas joululahja. Pyhien ohjelmaa ehtii harkita vielä. Poikkeaminen perinteistä voi tehdä poikkeusajan joulusta ikimuistoisen.