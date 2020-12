Etäisyyden pitäminen jouluna on välittämistä

Huomenna on jouluaatto. Joulu on korostuneesti perinteikäs perhekeskeinen juhla, jolloin perheet ja suvut kokoontuvat viettämään joulua yhdessä. Tämä vuosi on erilainen, koska monista suosituksista ja rajoituksista on tullut osa jokapäiväistä elämäämme.

Kaikenlaisia kokoontumisia pitäisi välttää ja viettää joulua lähipiirin kesken. Myös vierailut ystävien ja sukulaisten luona pitäisi jättää väliin, koska niihin liittyy nyt liian suuria riskejä. Noin neljäsosa suomalaisista sanookin joulusuunnitelmiensa muuttuneen koronan vuoksi. Esimerkiksi matkustus vähenee selvästi.

Erityisesti jouluun liittyy myös eri syistä yksin olevien ihmisten muistaminen. Vaikka tapaamisrajoitukset koskevat meitä kaikkia, pahimmalta ne tuntuvat jo muutenkin yksinäisten ihmisten kohdalla. THL:n hiljattain julkaiseman kyselyn mukaan lähes kolmannes suomalaisista kokee yksinäisyyden tunteen lisääntyneen. Erityisesti näin kokevat ikääntyneet ihmiset.

THL:n erikoistutkijan Katja Ilmarisen mukaan osasyynä ikääntyneiden yksinäisyyden lisääntymiseen on, että he ovat noudattaneet kuuliaisesti sosiaalisten kontaktien rajoittamista.

Vaikka vierailuja ja tapaamisia on rajoitettu, kenenkään ei tarvitse kokea siitä huonoa omaatuntoa eikä hylkäämisen tunnetta. Tänä jouluna etäisyyden pitäminen on todellista välittämistä, vaikka se ei siltä tuntuisikaan.

Vierailujen sijaan läheisiä on hyvä muistaa puhelinsoitolla tai postilaatikkoon laitetulla lahjalla tai kortilla. Pienikin muistaminen voi erityisesti nyt tuntua mittaamattoman arvokkaalta.

Vaikka ei ole yhtä oikea tapaa viettää joulua, perinteistä halutaan mahdollisuuksien mukaan pitää kiinni.

Tilastokeskuksen mukaan tänä vuonna koteihin hankitaan noin 1,4 miljoonaa joulukuusta ja noin viisi miljoonaa joulukukkaa. Joulupöytään kuuluvat edelleen monissa kodeissa muun muassa kinkku ja kalat sekä erilaiset laatikot. Jouluun kuuluu myös kynttilöiden vieminen haudoille.

Lasten jouluiloon kuuluvat yhdessäolon lisäksi lahjat. Vaikka joulupukin vierailut tupiin ovat nyt vähissä, tuovat tontut lahjat eteiseen tai kuusen alle.

Kaiken kiireen keskellä on saattanut hämärtyä, miksi joulua vietetään. Joulun sanoman ydin on edelleen lähimmäisenrakkaus. Sitä tarvitaan nykyisessä tilanteessa entistäkin enemmän. Omien ongelmien ja vaikeuksien keskellä monta kertaa unohtuu, että jollakin muulla voivat asiat olla vieläkin huonommin.

Suomessa on vietetty joulua poikkeusoloissa ennekin. Suurimman osan meistä on vaikea edes kuvitella sitä huolen, ikävän ja pelon määrää, jota sotien aikana vietettyinä jouluina tunnettiin niin kotona kuin rintamallakin.

Arkkipiispa Tapio Luoma muistuttaa joulutervehdyksessään, että myös ensimmäistä joulua vietettiin poikkeuksellisissa ja epätavallisissa oloissa. Keisarin määräyksestä ihmiset olivat lähteneet verotuksellista syistä liikkeelle. He joutuivat sopeutumaan ennen kokemattomiin tilanteisiin.

Luoma palauttaa mieliin, etteivät poikkeukselliset olot himmentäneet ihmisten iloa, jonka Jeesuksen syntymä karjasuojassa sai aikaan. Hänen mukaansa kaikkien epätavallisuuksien ja poikkeuksien keskellä Jeesuksen syntymä merkitsee toivoa.

Luoman mielestä joulua ei ole nytkään peruttu. Joulu saapuu myös poikkeuksellisiin oloihin. Luoma uskoo juhlan toteutuvan, vaikka kaikkia perinteitä ei voidakaan noudattaa. Joulun sanoma on hänen mukaansa näissä oloissa erityisen tarpeellinen.

Joulu on hiljentymisen aikaa. Kaiken kiireen keskellä on hyvä pysähtyä ja antaa aikaa myös itselle. Tänä jouluna siihen on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet.

Hyvää ja rauhallista joulua kaikille.

