Pitkä piina pian takana

Ensimmäinen erä odotettua koronarokotetta saapui Suomeen lauantaina. Noin kymmenentuhannen rokotteen erä jaettiin viiteen yliopistosairaalaan, jotka aloittavat rokotukset koronapotilaiden hoitoon ja näytteidenottoon osallistuvasta henkilöstöstä. Heistä ensimmäiset saivat rokotteensa eilen sunnuntaina. Uusia rokote-eriä odotetaan Suomeen jo tällä viikolla.

Maailma on elänyt koronan takia poikkeusaikaa liki vuoden. Viruksen torjunta on pakottanut ihmiset muuttamaan rajusti normaaliarkea. Lisäksi useimmilla on ollut läsnä pelko omasta ja läheisten terveydestä. Koronan uhrit jäävät näillä näkymin Suomessa onneksi vähiin. Lähiviikot rokotetta jaetaan kiihtyvään tahtiin. Pitkä koronapiina on pian takana.