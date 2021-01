Velvollisuudet nousivat nyt oikeuksien rinnalle

Tasavallan presidentin uudenvuodenpuhe on taas kerran herättänyt huomattavan määrän yhteiskunnallista keskustelua. Sauli Niinistö on monella tavalla palauttanut koko puheinstituution arvoonsa. Kuulijoille ei tarjota paatosta eikä jyrinää. Sen sijaan Niinistö kannustaa kansalaisia havaitsemaan asioita itse. Lisäksi hän on kehittänyt hienovaraisesta huomauttamisesta vaikuttavan vallankäytön välineen.

Rokotuksiin rohkaiseminen oli monen mielestä sekä tarpeellista että odotettua. Rokotteista on apua vain rokotukset ottamalla, presidentti tähdensi. Myös terveydenhuoltohenkilökunnan ja suomalaisten vastuullisuuden kiittäminen oli perusteltua ja tarpeellista.

Suomi on yksi niistä valtioista, jotka ovat pystyneet hoitamaan koronan aiheuttamat ongelmat hyvin. Kansallisen yhtenäisyyden rinnalla presidentti huomioi myös jokaisen oman vastuun pandemian vastaisessa taistelussa. Juuri tästä Suomen onnistuminen on lopulta kiinni.

Huomionarvoista Niinistön puheessa oli jälleen vahva kannustaminen ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin. Päättynyt vuosi oli jälleen huolestuttavan lämmin. Koronan aikainen päästöjen vähentyminen jäi valitettavan lyhytaikaiseksi.

Koronan vastaisen taistelun rinnastaminen ilmastonmuutokseen ehkäisemiseen puhuttelee monia. Se on ymmärrettävä muistutus siitä, minkä kokoluokan ongelman edessä kansainvälinen yhteisö on.

Se on myös tervetullut haasto siihen, että meidän on edelleen muutettava kulutuskäyttäytymistämme tavalla, josta vasta alku on nähty.

Kun korona-ajan lasku tulee maksettavaksi, ratkaisua etsitään Suomessakin liian usein perinteisestä kulutukseen perustuvasta talouskasvusta.

Rehellisyyttä tämän pohjan pettävyyteen ei ole riittävästi Euroopassakaan osoitettu. Kun kansainvälistä taakanjakoa pyritään saamaan reiluksi ja tasapuoliseksi, kulutuksen rajoittaminen koskee meitä kaikkia.

Erittäin ansiokasta presidentin puheissa on myös puuttuminen vaikeisiin asioihin.

Poliitikkojen, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten on helppo puhua oikeuksistaan. Harvemmin kuitenkin puhutaan velvollisuuksista ja vastuista, jotka tulevat oikeuksien rinnalle, tai jopa niiden edelle.

Niinistö huomautti suomalaisen yhteiskunnan eduista nauttimisen vaativan kaikilta täällä asuvilta myös vastuita. ”Turvapaikka Suomessa antaa sekin paremman aseman kuin valtaosalla maailman ihmisistä on. Aiheellisesti käydään keskustelua, väittelyäkin, kaikkien täällä asuvien vapauksien ja oikeuksien laajuudesta.

Vähemmälle huomiolle ovat jääneet toiseen vaakakuppiin asettuvat vastuu ja velvollisuudet”, Niinistö totesi ja muistutti, ettei ilman vastuuta ylläpidetä oikeuksiakaan.

Suorasanaisesti Niinistö varoitti olemasta turvallisuuspoliittisissa asioissa liian naiiveja. Tietoturvaan liittyvien hyökkäyksien lisäksi hän kysyi, miten annetaan turvaa ihmisille, joiden varalta sitten joudutaan turvaamaan ja suojaamaan muita.

Al-holin leiriltä palaavia Isis-aktiiveja presidentti ei suoraan maininnut, mutta viesti asiasta käytyyn poliittiseen keskusteluun, jossa Suomen toimia on usein pidetty välttämättöminä, oli selvä.

Niinistön mukaan samaa pohdintaa käydään myös muissa eurooppalaisissa sivistysvaltioissa, joissa ”toistaiseksi on päädytty kovin erilaisiin ratkaisuihin”.

Tasavallan presidentin kansansuosio on hyvin vahva. Presidentti tuntuu osaavan yhdistää kansaa myös nykyisessä vaikeassa tilanteessa. Hän pystyy esittämään kantojaan vaikeista asioista tavalla, jotka saavuttavat hyväksyntää jopa poliittisen kartan ääripäissä.

Niinistö osoittaa, että maltillisella puhumisella on mahdollista saada kansan kannatusta. Tämän soisi toteutuvan myös muiden poliitikkojen kohdalla.

Hienovarainen huomauttaminen on vaikuttava vallankäytön väline.