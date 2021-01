Demokratia ei ole itsestäänselvyys

Yhdysvaltojen presidentinvaihdosprosessi sai loppiaisena odottamattoman käänteen, kun presidentti Donald Trumpia kannattanut väkijoukko tunkeutui väkivalloin kongressirakennukseen maan pääkaupungissa Washingtonissa. Kongressin oli määrä vahvistaa presidentinvaalin tulos.

Kongressitalon tunkeutumista seurasi kaaos, jonka yhteydessä kerrotaan kuolleen neljä ihmistä.

Washingtonin tapahtumat ovat historiallisia, erittäin poikkeuksellisia ja järkyttäviä. Yhdysvallat on maailman vanhimpia demokratioita, ja presidentin vallanvaihdokset ovat sujuneet poikkeusoloissakin rauhanomaisesti. Yhdysvallat on esiintynyt, ja sitä on myös pidetty demokratian takaajana koko maailmassa.

Sekaannuksen jälkeen kongressi jatkoi istuntoa ja julisti Joe Bidenin virallisesti presidentinvaalin voittajaksi. Hän aloittaa Yhdysvaltojen 46. presidenttinä tammikuun 20. päivä. Julistuksen jälkeen Trump ilmoitti, että vallanvaihto sujuu rauhanomaisesti. Hän ei kuitenkaan hyväksy vaalitulosta, ja hänen mukaansa taistelu on vasta alkamassa.

Vaikka loppiaisen tapahtumat Yhdysvalloissa ovat maan historiassa poikkeuksellisia, täysin yllätyksellisinä niitä ei voi pitää. Yhdysvallat on ollut pitkään kahtiajakautunut maa. Poliittiset päättäjät eivät ole kyenneet jakoa riittävästi lieventämään. Jo edellisten presidentinvaalien aikana Trump käytti tilannetta hyväkseen.

Sen sijaan, että Trump olisi pyrkinyt presidenttinä yhdistämään kansakuntaa, hän syvensi käytöksellään – tarkoituksella tai tahattomasti – kuilua yhdysvaltalaisten keskuudessa. Vastakkainasettelu vain syveni presidentinvaalien lähestyessä.

Trumpin käytöstä pitkään seuranneen Ulkopoliittisen instituutin vierailevan tutkijan Maria Annalan mielestä Trumpin käytös muuttui viime keväänä, kun alkoi näyttää siltä, ettei hän välttämättä voita vaaleja. Annalan mukaan Trump alkoi johdonmukaisesti rummuttaa viestiä, että postiäänet erityisesti ja vaalijärjestelmä yleisemminkin on vilpillinen ja häntä vastaan on salaliitto. (Yle 7.1.)

Trumpin vastuuta mellakoinnista lisää Annalan mielestä, että hän kehotti muutama päivä sitten kannattajiaan tulemaan Washingtoniin ja käyttäytymään villisti. Lisäksi Trumpin hallinto hidasteli kansalliskaartin lähettämisessä kongressin suojaksi.

Tapahtumia voi pitää ainakin jonkinasteisena vallankaappausyrityksenä, vaikka vallassa oleva presidentti ei suoraan kehottanutkaan kannattajiaan estämään vallanvaihdosprosessia. Tasavallan presidentin Sauli Niinistön mukaan kyseessä oli pikemminkin hetkessä syntynyt, presidentti Trumpin puheen hengen synnyttämä toiminta. Niinistön mukaan joukossa toiminta ja tyhmyys tiivistyivät.

Niinistön mielestä tapahtumat ovat kuitenkin aikamoinen kolhu demokratialle. Ne voivat hänen mielestään vaikuttaa myös maailmanpolitiikkaan, jos Yhdysvallat näyttää jatkossakin kovin kahtiajakautuneelta.

Vaikuttaa siltä, että Yhdysvaltojen rooli maailmanpolitiikassa heikkenee, koska uudella hallinnolla on täysi työ sisäisen yhtenäisyyden rakentamisessa.

Loppiaisen tapahtumien selvittäminen ja niistä selviäminen kestävät Yhdysvalloissa pitkään. Tapahtumat osoittavat jälleen kerran, kuinka hauras demokraattinen järjestelmä lopulta on. Demokratia ei ole missään päin maailmaa itsestään selvä asia, vaan sitä on puolustettava joka hetki.

Tähän on syytä havahtua muuallakin. Pitää selvittää, miksi osa ihmisistä ei luota demokratiaan, pitää päätöksiä epäoikeudenmukaisina ja tuntee, että heidät on jätetty ongelmiensa kanssa yksin.

Vapaat vaalit ja vaalituloksen hyväksyminen ovat demokratian kulmakiviä. Demokratiaan liittyy oleellisesti luottamus päätöksentekijöihin. Heidän puolestaan on muistettava, että edustuksellinen valta on vain lainassa kansalaisilta.

