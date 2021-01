SDP kasvaa nyt syömällä vihreitä

Ylen perjantaina julkaisema kannatuskysely kertoo kahden puolueen taistelevan tiukasti ykkössijasta. Perussuomalaiset on suurin 21,9 prosentin kannatuksella. SDP (21,4) jää jälkeen vain puoli prosenttiyksikköä. Nämä puolueet olivat myös kyselyn kärkinousijat. Takana "keskisuurten" puolueiden kannatus ei juuri muuttunut. (Yle 8.1.)

Jo vuosia politiikan kärkevin taistelupari ovat olleet perussuomalaiset ja vihreät. Asetelma on hyödyttänyt molempia. Vihreille (11,2 prosenttia) on hallituksessa käynyt kuten perussuomalaisille edellisessä – sen kannatus on romahtanut. SDP näyttää Sanna Marinin johdolla ottaneen haltuunsa politiikan punavihreän laidan ykköspaikan. Se on nyt pääoppositiopuolueen vastinpari ja kasvaa syömällä vihreitä.