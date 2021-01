Talvi muistutti taas olemassaolostaan

Lähes joka vuosi loppusyksystä lehdistä on saanut lukea, että lumisade yllätti autoilijat. Talven tulon ja lumisateen ei luulisi olevan suomalaisille mikään uutinen, vaikka viime vuosina on ollut leutojakin talvia.

Suomalaiset ovat viikon aikana saaneet jälleen muistutuksen oikean talven olemassaolosta. Alkuviikosta lunta tuli Etelä-Suomea myöten runsaasti. Lumisateiden jälkeen pakkanen kiristyi eilen koko maassa alle 20 pakkasasteen. Lähes koko maahan annettiin pakkasvaroitus. Tuuli ja viima lisäävät pakkasen purevuutta entisestään.

Pohjoisemmassa osassa maata talvi ei ole yllätys, mutta Etelä-Suomessa lumisade ja pakkaset aiheuttavat jälleen ongelmia. Runsas lumentulo sekoitti liikenteen, aiheutti liikenneonnettomuuksia ja useiden kevytrakenteisten kuplahallien sortumisia.

Lumenauraajat ovat olleet ahkerasti liikkeellä koko maassa. Ei ole yllätys, että Helsingissä tuskaillaan jälleen, mihin kaupungin keskustan lumimäärä saadaan sijoitettua. Muuta ratkaisua ei ole keksitty kuin kipata merkittävä osa kaduilta kerätystä lumesta edelleen mereen täyttömaan seuraksi.

Lumen mukana Itämereen joutuu paljon roskaa ja likaa. Näin tehdään edelleen, vaikka Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi syyskuussa 2019 lähes yksimielisesti Sirpa Asko-Seljavaaran (kok.) aloitteen, että jatkossa lumet kipataan muualle kuin mereen. (IL 12.1.)

Asko-Seljavaara on erittäin pahoillaan, että lumet menevät mereen, vaikka ei saisi. Hänen mukaansa virkamiehet ovat kyllä tutkineet asiaa, mutta hänestä tuntuu, ettei vaihtoehtoista tapaa ole edes haluttu löytää. Helsingin kaupunkiympäristöstä vastaavan apulaispormestarin Anni Sinnemäen (vihr.) pitää patistaa virkamiehet töihin, jotta roskan kippaaminen Itämereen saadaan loppumaan. Pitäisikö mereen kipattavalle lumelle määrätä haittavero?

Kovat pakkaset heiluttavat osaltaan voimakkaasti sähkön kulutusta ja hintaa. Myös tuulisähkön kapasiteetin kasvu lisää hintavaihtelua, koska kovilla pakkasilla ei tuule. Muun muassa Ruotsissa tuulivoimaloiden tuotanto laskee pakkasilla parin ydinvoimalan tehon verran.

Sähkön pörssihinta oli eilen aamulla yli nelinkertainen viime vuoden keskihintaan verrattuna. Hinta tiedettiin päivää ennen, koska hinnat määritellään Pohjoismaisessa sähköpörssissä vuorokaudeksi eteenpäin. (mt.fi 13.1.)

Paukkupakkasilla Suomen sähköhuolto on paljolti tuontisähkön varassa. Esimerkiksi vuoden 2016 tammikuussa Suomeen tuotiin sähköä Ruotsista ja Venäjältä täydellä kapasiteetilla. Sähkön kulutuksesta tuonnin osuus oli lähes kolmannes. Eilen puolen päivän maissa sähköä tuotiin yhteensä noin 3 900 megawattia. Tuontisähkön osuus kulutuksesta oli noin kolmannes.

Lumen tulosta ja pakkasista on myös paljon iloa ja hyötyä. Pakkanen ja lumi auttavat talvileimikoiden hakkuissa sekä peltojen kalkituksissa, jotka jäivät suuressa osassa maata viime talvena olosuhteiden takia tekemättä. Pakkasten ansoista pellot, metsät ja tiet kantavat raskaita koneita. Tämä on hyvä uutinen myös tukkipulasta kärsiville sahoille.

Lumi on saanut suomalaiset innostumaan talviurheilulajeista. Muun muassa S- ja K-ryhmien kaupoissa talviurheiluvälineiden myynti on viime vuoteen verrattuna moninkertaistunut. K-ryhmän vapaa-ajankaupasta vastaavan johtajan Sami Kiisken mukaan erityisesti suksikauppa käy kuumana. (MT 13.1.)

Talven suomista monista mahdollisuuksista on nyt hieno tilaisuus nauttia koko maassa. Tänään pakkasten ennakoidaan hellittävän, joten ulkoiluun on hyvät mahdollisuudet. Varovaisuus on kuitenkin tarpeen, koska sään lauhtuminen tekee kuluväylät liukkaaksi. Jäille mentäessä pitää muistaa, että lumen alla jää saattaa olla ohutta.

