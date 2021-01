Nuorille töitä kesäksi, hallitus!

Talouden epävarmuus ja koronan monille aloille aiheuttamat vaikeudet uhkaavat vähentää ensi kesän kesätyöpaikkoja tuntuvasti. Kesätyöt ovat kuitenkin koululaisille ja opiskelijoille tärkeimpiä välietappeja tulevaan uravalintaan ja ammattiin. Työhön ja omaan toimeentuloon oppiminen ovat nuorelle myös tärkein turva syrjäytymistä vastaan.

Osana kaikkia koronatoimia hallituksen on etsittävä keinot tukea nuorten kesätyöpaikkojen syntymistä. MTK toisti tiistaina vaatimuksensa tähän tarpeeseen tarkoitetusta nuorisosetelistä. Palkkatukena seteli tukisi myös yrityksiä koronalamassa. Tuottajajärjestö on vaatimuksellaan nuorten, yritysten ja koko yhteiskunnan asialla. Hallituksen on syytä kääriä hihansa.