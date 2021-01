Tutkimus vähennyksestä yllättää

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen tuore tutkimus kritisoi verotuksen kotitalousvähennystä. Tutkimuksen mukaan vähennys ei lisää työllisyyttä eikä kitke harmaata taloutta. Se hyödyttää lähinnä hyvätuloisia, ja sitä käytetään sellaisten palvelujen ostoon, jotka olisi hankittu joka tapauksessa.

Vähennyksellä on vuosittain alennettu tiettyjen palveluiden hintaa yli 400 miljoonalla eurolla. Sillä on taatusti vaikutuksensa myös palveluiden kysyntään. Alun perin vähennyksellä haluttiin suitsia harmaata taloutta ja pienentää työn tarjoamisen verokiilaa. Se, ettei näin olisi käynyt, on tutkimustuloksena yllättävä ja näyttää suhteessa arjen havaintoihin herättävän laajempaakin epäilyä.