Roskaajille kuri ja järjestys

Ulkomaalaisille on suoranainen ihmettelyn aihe, kuinka lähellä Suomessa luonto lähes aina on. Sinne myös pääsee vapaasti jokamiehenoikeuden turvin. Korona-aikana luontoretket ovat suoneet monille vaihtelua rajoitettuun arkeen. Myös metsien sieni- ja marjasatoa saa poimia vapaasti. Tällaista vapautta on maailmalla tarjolla hyvin vähän.

Vapauden idylli saa kuitenkin säröjä varsinkin asutuskeskusten läheisessä luonnossa, jota osa taajamien väestöstä käyttää kaatopaikkanaan (MT Metsä 1.2.). Metsiin kipatut roska- ja romukuormat ovat ympäristörikos, joka näyttää vain pahenevan. On sietämätöntä, että vastuu ja kustannukset siivoamisesta jäävät rikoksen uhrille eli maanomistajalle. Roskaajat on saatava kuriin ja vastuuseen.