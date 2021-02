MT siirtyi lukijoittensa keskelle

Maaseudun Tulevaisuuden toimitus tyhjeni monen muun toimiston tavoin koronan varotoimena. Lehteä on tehty lähes vuoden ajan hajautetusti eripuolilla Suomea. Toimittajien ja kuvaajien työ on toki muutenkin liikkuvaa. Työn keskipisteenä on kuitenkin ollut lehden toimitus Maalaistentalossa Helsingin Simonkadulla.

Vuodessa "poikkeusaika" muuttuu arjeksi. MT:n toimitus kehitti lehdentekoon nopeasti paikasta riippumattomat työtavat ja käytännöt, jotka on havaittu hyviksi ja tehokkaiksi. Paluuta vanhaan ei ole. Muutoksista kerrotaan uutisessa tämän lehden sivulla 6. Muutosten ansiosta MT pystyy elämään entistä tiiviimmin keskellä lukijoittensa arkea. Mallia on helppo suositella muillekin.