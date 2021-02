Vaalien kohtalo sovittava yhdessä

Vain kahden kuukauden kuluttua pidettävien kuntavaalien järjestämistä varjostaa epätietoisuus koronaepidemian rajoitustoimista. Jo tällä hetkellä toimet rajoittavat ehdokkaiden ja puolueiden kampanjointia. Ilmeistä on myös, että osa äänioikeutetuista ei tartunnan pelossa ilmesty äänestyspaikalle. Karanteeniin määrätyt eivät sinne pääsisikään.

Demokratiaan kuuluu, että vaalit käydään ajallaan ja että jokainen äänioikeutettu voi niihin osallistua. Kysymys on vakava. Vaikka puolueet edelleen pitävät kiinni vaalien aikataulusta, uhkana on myös vaalien epäonnistuminen. Järjestelyissä on nyt kiirehdittävä. Jos korona lopulta pakottaa vaalien siirtämiseen, päätöksen pitäisi olla riidaton. Muuten riidoista ei tulisi loppua.