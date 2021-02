Kyyneleitä koulubussissa

Helsingin Koskelassa tapahtunut nuoren pojan käsittämättömän väkivaltainen kuolema koskettaa suomalaisia. Rajun kiusaamisen kohteeksi jo aiemmin joutunut poika sai surmansa ikätoveriensa pahoinpitelyn seurauksena tavalla, joka saa monille meistä palan kurkkuun. Ollaan taas karujen johtopäätösten edessä. Turvaverkko on pettänyt pahasti erityisesti uhrin osalta.

Vaikka kiusaaminen on vähentynyt, sen muodot ovat raaistuneet. Ongelma ei ole ainoastaan isoissa kaupungeissa. Viimeisen kouluterveyskyselyn mukaan pienet maaseudun paikkakunnat ovat kärjessä sekä hyvässä että pahassa. Vastuu on kodilla, kouluilla ja viranomaisilla. Lisäksi meistä jokaisen on syytä pohtia, mitä tehdä, jos koulubussista astuu usein ulos sama lapsi kyyneleet silmissä. Ystävälliset sanat ja yhteydenotto kouluun ovat hyvä ensiapu.