Orpoa syytetään suotta

Helsingin pormestariehdokkaan Kirsi Pihan (kok.) äkillinen luopuminen kunnallisvaaliehdokkuudesta yllätti talvilauantaina kaikki. Lopullisen syyn päätökseensä tietää vain Piha itse. On epäselvää, aikooko hän sitä myöhemmin vielä julkisuudessa valaista.

Hämmentävää tilanteessa oli puheenjohtaja Petteri Orpon syyllistäminen. Vastuu koko puoluetta haittaavasta hämmingistä on Pihalla ja kokoomuksen Helsingin piirillä. Sählinki harmittaa myös monia maakuntien kokoomuslaisia. Kuntavaaleissa nähdään, kuinka vakavan kolhun Orpo tilanteesta saa. Jo nyt on selvää, että Helsinkiin ehdolle suostunut Elina Lepomäki on kokoomuksessa vahvassa nousussa. Silti Orpon asema on erityisesti maakunnissa edelleen vahva.