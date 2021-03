EU epäonnistunut koronan torjunnassa

Vuoden kestänyt koronapandemia ei ole hellittämässä otettaan, päinvastoin. Rajoituksista huolimatta tautitilanne on Suomessakin pahentunut nopeasti. Tästä syystä valtioneuvosto päätti perjantaina antaa eduskunnalle esityksensä neljän valmiuslain pykälän käyttöönotosta.

Näillä pykälillä voidaan muun muassa joustaa kiireettömän hoidon määräajoista ja siirtää potilaita sairaalasta toiseen, keskittää viestintää valtioneuvoston kanslialle ja antaa valtioneuvostolle päätösvaltaa työnjaosta hallinnonalojen välillä silloin, jos siitä on epäselvyyttä.

On tärkeää saada asioihin selkeys. Kansalaisten terveyttä uhkaavan laajan epidemian pahentuessa ei ole aikaa toimijoiden väliseen kiistelyyn eikä erilaisiin laintulkintoihin.

Euroopan unionin tavoitteena on ollut hankkia yhteistilauksena koronarokotteita. Tavoitetta on edistetty muun muassa miljardien eurojen etukäteismaksulla. Rokotteiden saatavuus on kuitenkin osoittautunut hitaaksi.

Rokotteista käydään kovaa kisaa, koska maat haluavat turvata omien kansalaistensa edun. Keinot ovat koventuneet. Italia ja Euroopan komissio ovat Italian ulkoministeriön mukaan estäneet lääkeyritys Astra Zenecaa toimittamasta yli 250 000:ta rokoteannosta Australiaan. Italian ulkoministeriön tiedotteen mukaan syynä on ”jatkuva rokotteiden puute EU:ssa ja Italiassa ja viivästykset Astra Zenecan toimituksissa EU:hun ja Italiaan”.

Monet jäsenmaat ovat kyllästyneet EU:n hitaaseen toimintaan ja todenneet, ettei rokotehankintoja voi jättää vain EU:n varaan. Rokotteiden myyntilupien saaminen Euroopan lääkevirastolta EMA:lta ja rokotetoimitukset ovat hitaita. Tanska ja Itävalta ovat yhteistyössä Israelin kanssa. Puola, Unkari ja Tšekki ovat yhteistyössä Venäjän ja Kiinan kanssa.

Suomi ei ole lähtenyt hankkimaan rokotteita EU:n ohi, vaikka mitään estettä siihen ei ole. Jokainen EU-maa vastaa terveydenhuollostaan itsenäisesti. Suomi voisi ottaa esimerkiksi Sputnik V -rokotteen käyttöön kansallisella luvalla.

Presidentti Tarja Halonen vahvisti viime viikolla MTV3:n uutisen, että Venäjän on tarjonnut Suomen käyttöön Sputnik V -koronavirusrokotteen valmistusteknologiaa.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan Itä-Suomen yliopistossa olisi rokotteen tuotantoon vaadittavaa osaamista mutta sopivaa tuotantopaikkaa ei ole. Eikö Suomessa olevissa lääketehtaissa todella ole rokotetuotantoon soveltuvia tiloja? Rokotetutkimuskeskuksen johtajan Mika Rämetin arvio on, että Sputnikin tuotanto saataisiin helposti alkuun ja että Kuopiossa on jo olemassa siihen soveltuvat tilat. (MTV3 5.3.)

Vaikka Venäjän valtion kehitysrahaston mukaan yli 40 maata on rekisteröinyt Sputnik V:n ja lääketieteellisen The Lancet -lehden mukaan rokotteella on 91,6 prosentin teho, Suomi haluaa odottaa EMA:n päätöstä.

Rokotetuotannosta vastaavan elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mielestä akuuttiin tilanteeseen venäläisrokote ei ehdi, koska sillä ei ole vielä EMA:n lupaa. Hän muistutti, että Suomessa rokotteita ei ole valmistettu 18 vuoteen. (IS 5.3.)

Unionilla on ollut mahdollisuus koronan yhteydessä osoittaa toimintakykynsä. Monissa asioissa muulle maailmalle esikuvaksi pyrkivä EU on osoittautunut kykenemättömäksi toimimaan kriisitilanteessa ja päättämään yhteisistä koronan vastaisista toimista.

Komissio on keskittynyt koronapandemiassa leviämisen estämisen sijaan seurausten korvaamiseen rahalla, jota sillä ei ole. Seurausten paikkaamiseen tarvittaisiin vähemmän euroja, jos torjunnassa tehtäisiin enemmän.

Miksi EU:ssa on oma lääkevirasto, kun jäsenmaat voivat päättää terveydenhuollostaan itsenäisesti? Onko suomalaisten edun mukaista odottaa kiltisti EMA:n päätöksiä, kun monet muut jäsenmaat eivät ole jääneet odottelemaan?

