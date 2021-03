Niinistöltä tarpeellinen avaus

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toivoo Suomeen vuoden 1975 Etyk-turvallisuuskokouksen toisintoa vuodeksi 2025. Niinistö perusteli kokouksen tarvetta sunnuntaina Helsingin Sanomien Vieraskynä-kirjoituksessaan (HS 28.3.). Presidentti kantaa huolta suurvaltojen kiristyneistä väleistä, heikosta keskusteluyhteydestä sekä EU:n kadonneesta asemasta maailmanpolitiikassa.

Vuosi 2025 on Etykin 50-vuotisjuhlavuosi. Niinistön mukaan ajankohta sopisi Helsingin hengen palauttamiseen maailmalle. Sen lisäksi, että Niinistön avaus on tarpeellinen, se on varmasti tarkoin harkittu. Kenties sitä on sivuttu jo presidentin keskusteluissa suurvaltajohtajien kanssa. Tarjous sopii Suomen rooliin. Sille on syytä odottaa myönteistä vastaanottoa.