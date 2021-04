Venäjän toimet Ukrainan rajoilla ovat herättäneet laajaa huolta kansainvälisessä yhteisössä. Erityisen hermostuneita venäläisjoukkojen liikkeistä ollaan rajanaapuri Ukrainassa, jossa pelätään jopa uutta sotaa. Yhdysvaltain tuore presidentti Joe Biden on puheissaan asettunut tiukasti Ukrainan tueksi. Myös EU ja läntinen puolustusliitto Nato pohtivat vastatoimia Venäjän liikkeille.

Jo nyt Venäjän presidentti Vladimir Putin on saanut muun maailman kuuntelemaan tarkasti, mitä hänellä on sanottavanaan. Tämä saattaa olla hänen tarkoituksensakin. Samalla Venäjä eristäytyy lännestä, mikä hankaloittaa Venäjän talouskasvua sekä esiintymistä kansainvälisen yhteisön arvostettuna jäsenenä. Tämä on riski kaikille. Putinin on yhä vaikeampaa johdattaa maataan ulos itse aiheuttamastaan ahdingosta.