Reilu siirtymä vaatii rahaa

EU:n huippukokouksen viime kesänä sopima koronaelvytyspaketti polttelee näppejä Suomessakin. Suomen osuus paketista olisi 2,1 miljardia ja yhdessä "oikeudenmukaisen siirtymän" (JFT) sekä maaseuturahojen kanssa 2,9 miljardia euroa. Suomen maksuosuus paketista on 6,6 miljardia euroa. Tosin eduskunta ei ole vielä pakettia hyväksynyt.

EU:n hyvä halu on käyttää elvytysraha "vihreään siirtymään" eli ilmastokuorman pienentämiseen. "Oikeudenmukaisuudella" paketissa tarkoitetaan, että vihertymisestä kärsiviä aloja tuetaan muutoksessa. Suomessa keskeinen kärsijä on kriisiin ajettu turveala. Lupauksista huolimatta se on jäämässä ilman JFT-rahaa (MT 9.4.). Maan hallituksen pitää puheiden sijaan kiireesti huolehtia siirtymän reiluudesta.