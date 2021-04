Turvepäätös kytee puoliväliriihessä

Hallituksen ensi viikolla pidettävään puoliväliriiheen on kasattu paljon odotuksia. Ne lisäävät hallituksen sisäistä painetta entisestään. Oman sytykkeensä riiheen tuo, että koronakriisi on käytännössä pudottanut erityisesti hallituksen työllisyys- ja talouspolitiikalta pohjan. Kuntavaalien siirtäminen kesäkuuhun lisää entisestään neuvottelujen vaikeusastetta.

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko väläytti mahdollisuutta, että keskusta voi lähteä hallituksesta. Hänen mukaansa tämä mahdollisuus punnitaan poikkeuksellisen tärkeässä puoliväliriihessä. Riihessä on tarkoitus puida muun muassa talouspolitiikkaa ja keinoja, joilla parannetaan työllisyyttä. (Kotimaa 9.4.)

Saarikon mielestä on ratkaisevaa, onko hallituspuolueilla riittävän samanlainen näkemys seuraavista kahdesta vuodesta

Riihen alla hallituspuolueiden näkemykset ovat olleet kaukana toisistaan. Keskusta haluaisi selkeän suunnitelman, miten velkaantuminen saadaan kriisin jälkeen katkaistua ja miten talous saadaan nousuun.

Vasemmistopuolueiden kannanotot ovat olleet talven aikana tiukkoja. Niiden mielestä sopeuttamisen aika ei ole vielä, eikä siitä saa puhuakaan. SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen on muistuttanut, että esimerkiksi listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kiristäminen on varmasti pöydässä, jos sopeutuksesta ryhdytään puhumaan.

Keskustan ehtona hallitukseen lähdölle oli nimenomaan, ettei yritysten verotusta kiristetä. Puolueen piiristä on ilmoitettu, ettei se hyväksy yritysten veronkiristystä.

Suuri osa keskustan kannattajista on ollut tyytymätön pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen politiikkaan. Puolueen on katsottu antaneen liikaa periksi vihreiden vaatimuksille, ja maakuntien asiat, elinkeinot ja yrittäjyys ovat jääneet sivuun. Vaikka puoliväliriihessä keskitytään suuriin linjoihin, ongelmat ovat yksityiskohdissa.

Yksi asia mihin varmasti ensi viikolla palataan, on viimesyksyinen päätös korottaa polttoturpeen verotusta. Se on osaltaan ajanut koko alan kaaokseen ja uhkaa energiahuoltovarmuuden lisäksi myös kasvu- ja kuiviketurpeen tuotantoa. Turveyrittäjät ovat joutumassa syviin taloudellisiin vaikeuksiin, eikä apua ole ollut ainakaan tähän mennessä luvassa mistään. Apua tarvitaan pian.

Vaikka elinkeinoministeriön turvetyöryhmä esitti pienille turvetta käyttäville lämpölaitoksille verohelpotuksia, vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon mukaan turpeen veroratkaisun muutokseen ei ole tarvetta. Ohisalo uskoo edelleen, että EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) voi tulla tukea turveyrittäjille, vaikka alan toimijoiden mukaan JTF:n säännöt eivät siihen taivu. (MT 12.4.)

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) on Ohisalon kanssa eri mieltä. Hänen mukaansa turvetyöryhmän esitykset otetaan vakavasti ja käsitellään kunnolla hallituksessa. Hänen mielestään on välttämätöntä, että turvetuottajia autetaan. Vanhasen mielestä nyt testataan, onko puheilla reilusta siirtymästä katetta ja asialla on siksi laajempikin periaatteellinen merkitys. (sivu 3.)

Ohisalo ja Vanhanen ovat eri linjoilla myös valtion metsien hakkuista ja polttoaineveroista.

Keskustan lähtö hallituksesta on monen lukon takana. Hallituksessa vaikutusmahdollisuudet ovat kuitenkin oppositiota paremmat. Jos näin kävisi, tuskin tulisi uusia vaaleja, vaan keskusta vaihtuisi kokoomukseen. Pääministeri Marinilla ei ole yhtä traumaattisia kokemuksia kokoomusyhteistyöstä kuin edeltäjällään, eduskunnan varapuhemiehellä Antti Rinteellä. Lisäksi kokoomuksen oppositiotaival on osoittanut, että perussuomalaisten kanssa on vaikea kilpailla.

Politiikassa asiat ovat usein sitä, miltä ne näyttävät. Hallituksen yhtenäisyys ei näytä nyt hyvältä.

Kokoomus on valmis korvaamaan keskustan hallituksessa.