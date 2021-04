Tietotyö ei palaa konttoreihin

Suotuisa kehitys koronatartunnoissa johtaa tästä päivästä alkaen rajoitusten asteittaiseen purkuun. Jos epidemia pysyy kurissa ja rokotukset etenevät suunnitellusti, kesää vietetään Suomessa jo lähes normaaleissa oloissa. Epidemian talttuminen luo toivon mielialoja. Kaikki asiat eivät silti palaa koronan jälkeen ennalleen. Moni muutos on vasta alkamassa.

Yksi suuri muutos koskee konttoreissa tehtyä työtä. Yli miljoona suomalaista on siirtynyt etätöihin kokonaan tai osittain. Moni toimisto pysyy tyhjänä jatkossakin, kun työntekijät valitsevat itse, missä työnsä tekevät. Koronavuonna tämä on jo näkynyt maaseudulla vietetyn ajan kasvuna. Tietotyön muutos on globaali. Se ylittää paitsi kaupunkien ja maaseudun, myös valtioiden rajat.