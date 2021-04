Kylväjiä kaivataan

Ensimmäiset kylväjät ovat jo päässeet pelloille Etelä-Suomessa, ja seuraavien 20 vuoden aikana toukotöiden alku aikaistuu entisestään. Ilmaston lämpeneminen etenee häkellyttävän nopeasti. Luonnonvarakeskuksen mukaan syyskylvöiset kasvit yleistyvät Suomen pelloilla. Öljykasvit, härkäpapu ja maissi syövät pinta-alaa perinteisiltä ohralta ja kauralta (MT 19.4).

Kotimainen ruuantuotanto on viime vuosina noussut taas arvoon. Myös viljojen hinnannousu on vahvistanut tuottajien tunnelmia. Tämä on seurausta maailmanmarkkinoilta, jossa viljan kysyntä on kasvanut pääosin kuivuuden takia. Ilmastonmuutoksen edetessä iso osa maapallon viljelyalasta tuottaa yhä vähemmän. Vaikka sään ääri-ilmiöt yleistyvät meilläkin, Suomen asema ruuantuotannossa saattaa vahvistua. Suomalaista kylväjää kaivataan myös maailmalla.