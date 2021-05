Peli EU-paketilla riski kokoomukselle

EU-myönteisyyttään korostava kokoomus aikoo äänestää eduskunnassa tyhjää sen käsitellessä EU:n koronaelvytyspaketin hyväksymistä. Syyksi oppositiopuolue kertoo tyytymättömyytensä Sanna Marinin (sd.) hallituksen EU:ssa neuvottelemaan sopimukseen.

Perustuslakivaliokunta linjasi tiistaina, että EU-paketti vaatii eduskunnassa taakseen kahden kolmasosan määräenemmistön. Kokoomuksen menettely ei pakettia kaada, eikä puolue sitä tietysti haluakaan. Jos paketin läpimeno eduskunnassa alkaisi näyttää epävarmalta, kokoomus ilmeisimmin rientäisi sen empimättä pelastamaan.

Tyhjää äänestäminen on kokoomukselta harkittu protesti. Sillä se haluaa pestä kätensä sopimuksesta, jossa on paljon Suomelle ikäviä elementtejä, kuten yhteisvastuullinen velka talouskriisissä olevien jäsenmaiden auttamiseksi. Protestin voi moni tulkita kuitenkin myös vastuun pakoiluksi ja linjattomuudeksi.

Yhteensä 750 miljardin euron massii­visesta elvytyspaketista sovittiin EU-huippukokouksessa viime heinäkuussa ennätyspitkien neuvottelujen tuloksena. Jokaisen jäsenmaan on vielä omissa parlamenteissaan hyväk­syttävä sopimus. Elvytyspaketti vaatii jäsenmailta yksimielisen hyväksynnän, joten yhdenkin maan irtautuminen sopimuksesta kaataisi sen. Toistaiseksi 19 jäsenmaata 27:stä on paketin hyväksynyt.

Paketista sopiminen oli etenkin unionin nettomaksajille, kuten Suomelle, vaikeaa. Toisella puolella vaakakupissa oli kuitenkin riski EU-talouden romahtamisesta koronan talousvaikutuksiin. Vaikeissa tilanteissa tehdään vaikeita päätöksiä.

Kokoomuksen kritiikki perustuu siihen, että puolue olisi neuvottelu­vastuussa ollessaan kyennyt mielestään muuttamaan EU-tason sopimusta nettomaksajille edullisemmaksi. Tarinaa on vaikea todentaa, mutta äänestäjille se on toki myytävissä.

EU:n elvytyspaketti tullaan Suomessa hyväksymään hallituspuolueiden voimin. Se ei ole helppoa kaikille niiden edustajille. Keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen on ilmoittanut äänestävänsä pakettia vastaan. Ei ole varmaa, jääkö hän ainoaksi.

Kun kokoomuksessa oli päätetty äänestää tyhjää, myös kaksi sen kansanedustajaa – Wille Rydman ja Janne Heikkinen – kertoivat painavansa äänestyksessä ei-nappia. Puolueista pakettia vastaan äänestävät perussuomalaiset ja Liike Nytin Harry Harkimo.

Kokoomuksen päätös äänestää tyhjää voi lopulta aiheuttaa riskin paketin kaatumiselle. Tyhjiä ääniä ei lasketa määräenemmistöpäätöksissä, mutta jos irtiottoja nähdään enemmän, kokoomuksen protesti voi tuottaa tekijöilleen ikävän yllätyksen.

Suomi ei ole eroamassa EU:sta. Veneen keikuttaminen taas söisi pitkäksi aikaa maamme vaikutusvaltaa monissa meille tärkeissä päätöksissä, joita unionissa parhaillaan valmistellaan. Siihen Suomella ei ole varaa. Se tiedetään hyvin kokoomuksessakin.

Hallitusvaltaan tottunut kokoomus on potenut oppositiossa ymmärrettävästi kaipuuta valtaan. Puheenjohtaja Petteri Orpo on saanut paljon neuvoja omiltaan – olisi pitänyt olla konservatiivisempi tai liberaalimpi tai ainakin esiintyä ärhäkämmin. Kokoomuksen kannatustavoitteiden kannalta perussuomalaiset on osoittautunut odotetun hankalaksi oppositiokumppaniksi.

Orpo joutuu puolueessaan sovittamaan yhteen ristiriitaisia odotuksia. Se lienee takana myös päätöksessä äänestyskäyttäytymisestä.

Kun elvytyspaketilla ollaan nyt pelastamassa kokoomukselle rakasta Euroopan unionia, sen olisi ollut ryhdikästä äänestää sopimuksen puolesta ja varmistaa ryhmäkurilla paketin läpimeno. Näin se olisi tukenut myös eurooppalaisen ryhmänsä EPP:n kantaa. Hallituksen neuvottelutuloksen se olisi voinut silti haukkua pataluhaksi.

Tyhjä ääni isossa EU-päätöksessä ei kokoomuksen linjaa kirkasta.

