Kotikuntia voi olla montakin

Kansanedustajien enemmistö haluaisi lainsäädännöllä mahdollistaa oikeuden asua ja maksaa veroa useampaan kuin yhteen kuntaan. Asia käy ilmi Ylen kyselystä (Yle 4.5.). Kysymys on ajankohtainen, koska korona-aikana moni toimistotyöntekijä on siirtänyt työpisteensä kotikuntansa ulkopuolelle. Kun työ ei ole paikkaan sidottu, kotikuntia voi jatkossa olla montakin.

Monikuntalaisuuden säätäminen verolakiin ei ole yksinkertainen hanke eikä valmistu nopeasti. Kyse on ihmisten tarpeesta julkisille palveluille siellä missä he kulloinkin ovat sekä palveluiden rahoittamisesta. Malli, jossa lasku lähtee palvelun käyttäjän kotikuntaan, on jo osassa palveluita käytössä. Sitä kannattaa laajentaa – lainsäädäntöä odotellessa.