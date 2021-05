Kalankasvatus valuu muualle

Kalansyönti on kaksinkertaistunut Suomessa muutamassa vuosikymmenessä. Myönteistä kehitystä varjostaa se, että samalla kotimainen kala on vaihtunut pöydissä tuontikalaan. Suomen tärkein kauppakala on nyt norjalainen lohi. Kalasta valtaosa tulee kalankasvattamoilta. Norjassa kasvatuskapasiteetti on sata kertaa Suomea suurempi. (MT 10.5.)

Kalankasvatusta näivettää meillä tiukka, hidas, byrokraattinen ja yrittäjälle kallis ympäristölupaprosessi. Harvat myönnetyt luvat ovat kooltaan niin pieniä, että investoinneille on vaikea saada tuottoa. Seurauksena kalankasvatus on yhä enemmän siirtymässä Ruotsin ja Viron vesille. Tässä ei ole mitään järkeä. Työ ja raha valuvat muualle.