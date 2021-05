EU:n kanttia koetellaan

Valko-Venäjän presidentin Aleksandr Lukashenkan käytös loukkaa paitsi maan omaa ihmisoikeustilannetta myös kansainvälisiä käytäntöjä. Irlantilaisen matkustajakoneen pakottaminen laskeutumaan Minskiin, poliittisten vastustajien pidättäminen ja lentoturvallisuuden vaarantaminen ovat nostaneet vastalausemyrskyn lännessä. Myös Suomen valtionjohto on tuominnut tuoreeltaan teon.

Valko-Venäjä koettelee nyt sekä Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin että EU:n yhteisrintaman kanttia. Reaktioita seurataan tarkasti myös Moskovassa. On kiinnostavaa nähdä, kuinka suoran tuen Lukashenkalle Venäjän valtionjohto antaa. Lännen rintaman on syytä nyt pitää. On selvää, ettei jääkiekon MM- kisoja voitu pelata Valko-Venäjällä. Samanlaisia sanktioita on syytä valmistella lisää.