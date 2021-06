Talo huokuu historiaa

Maatalouden ja osuustoiminnan vahva vaikuttaja Hannes Gebhard halusi reilut sata vuotta sitten, että Suomen pääkaupunkiin rakennetaan maalaisten oma talo. Hänen tavoitteensa toteutumisesta on nyt sata vuotta. Komea talo valmistui 1.6.1921. (MT 2.6.)

Satavuotiasta taloa on remontoitu useaan otteeseen, mutta maalaistentalossa toimivat edelleen siellä alusta asti olleet Maaseudun Tulevaisuus, MTK ja Pellervo. Gebhard pohti aikoinaan, miten maaseudun aate kestää aikaa. MT:n emeritustoimittajan Heikki Vuorelan mielestä ainakin ensimmäinen sata vuotta asia on ollut hoidossa ja lippua pidetty korkealla. Vahvan historian pohjalta on hyvä jatkaa.